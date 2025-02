"Wie ein Gorilla": Menschenähnliche Kreatur entdeckt?

Genau wie Menschen gehören auch Gorillas zur Familie der Menschenaffen. © 123rf/joaquincorbalan

Genau wie Schimpansen und die Gattung der "Homo" (einschließlich des heutigen Menschen), zählen auch Gorillas zur Familie der Menschenaffen. Doch nun deutet sich an, dass wir ein weiteres, deutlich enger verwandtes "gorillaähnliches" Tier in unserem Tribus ("Hominini", zu dem auch Neandertaler und der "Homo erectus" gehören) haben könnten.

Forscher haben im Rahmen einer Studie erneut den Homininen-Unterkiefer SK 15 - im Jahr 1949 in Südafrika entdeckt - untersucht. Die wissenschaftliche Ausarbeitung, an der unter anderem auch deutsche Forscher des "Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums Frankfurt" beteiligt waren, wird in der März-Ausgabe des "Journal of Human Evolution" veröffentlicht.

Darin gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der "gorillaähnliche" menschliche Verwandte - der "Paranthropus capensis" - vor 1,4 Millionen Jahren im Süden Afrikas gelebt haben könnte.

Während das Kiefer-Fossil SK 15 lange Zeit dem "Homo erectus" zugeschrieben wurde, glaubt das Team französischer, deutscher und südafrikanischer Forscher, dass die Form des Gebisses sowie einige der Zahnmerkmale sich zu sehr davon unterscheiden und eher der Gattung "Paranthropus" ähneln.

Sie gehen davon aus, dass es sich um eine bisher unbekannte Art der Gattung handeln muss.