"Willst du meine Frau ...": Waschbär stellt Verlobung auf den Kopf

In diesem Moment war die Kamera noch richtig ausgerichtet. Ein paar Augenblicke später war das Pärchen nicht mehr im Bild. © Screenshot/TikTok/marydawsonl

Mary Dawson wurde auserwählt, die Verlobung ihrer beiden Freunde mit der Handy-Kamera festzuhalten. Dass die junge Frau leicht abzulenken ist, hatten ihre Auftraggeber aber nicht einkalkuliert.

Anfangs lief alles nach Plan und Dawson hielt fest, wie sich das Pärchen in einem Hinterhof für den großen Moment aufstellte. Ihre Freundin war kurz davor, die magischen Worte "Willst du meine Frau werden?" aus dem Mund ihres baldigen Verlobten zu hören.

Doch just in dem Moment, als er all seinen Mut zusammennahm und auf die Knie ging, schwenkte die Kamera nach rechts in Richtung eines Maschendrahtzauns.

Das, was es dort zu sehen gab, fand Dawson wohl interessanter als die romantische Verlobung ihrer Freunde.