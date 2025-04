Wochen nach Trauerfeier: Familie entdeckt verweste Leiche ihrer Angehörigen

Das betroffene Bestattungsinstitut in Kansas City steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. (Symbolfoto) © 123RF/dolgachov

Obwohl die Verwesung durch die wochenlange Aufbewahrung bereits weit fortgeschritten und Princess kaum wiederzuerkennen war, wussten die Angehörigen schnell, dass es sich um ihr verstorbenes Familienmitglied handelte. "Man musste ihre Hände oder ihr Tattoo ansehen, um zu erkennen, wer sie war. Das war sehr traumatisch für mich", so eine der Frauen.

"Die Leichen waren da drinnen, zusammen mit Müll", erinnerte sich die Tante der Toten. "Überall Müll. Das ist Wahnsinn." Als sie die Situation mit dem Unternehmen klären wollte, rief der Leiter direkt die Polizei. Daraufhin reichte die US-Amerikanerin bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde ein.

Die Firma in Kansas City war dem "Board of Embalmers and Funeral Directors" von Missouri nicht unbekannt. Da das Bestattungsinstitut vor fünf Jahren schon einmal in Schwierigkeiten geraten war, stand es unter Bewährung.

Während die Ermittlungen gegen die Firma laufen, versucht Princess' Familie, der Verstorbenen endlich die letzte Ruhe zu ermöglichen. Da die Tote keine Lebensversicherung hatte und die Angehörigen bereits um die 3000 Dollar (umgerechnet rund 2600 Euro) für die Beerdigung bezahlt haben, sind sie auf Spenden angewiesen.

Auf einer GoFundMe-Seite sammelt man jetzt Geld, um die Kosten für ein anderes Bestattungsunternehmen tragen zu können.