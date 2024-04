Zweifach-Mutter geht in Bibliothek: Für dieses Outfit wird sie kritisiert

Die Situation ließ die Mutter zweier drei- und fünfzehn Monate alter Kinder an ihrem Kleidungsstil zweifeln.

Eine Mitarbeiterin der Bibliothek kam auf sie zu. Zunächst dachte sich die 38-Jährige nichts dabei, doch dann zeigte die Frau auf Hilarys Oberkörper und sprach das Outfit an.

Hilary Filipowicz aus Shaker Heights ( US -Bundesstaat Ohio) besuchte vor Kurzem mit ihren Töchtern eine Bibliothek. Dabei war sie bekleidet mit einer kurzen Strickjacke mit Leopardenmuster und einer hoch taillierten Jeans.

Dabei ist an diesem Outfit doch nichts dabei, oder? © Screenshot/TikTok/calmlychaoticmom

Unterkriegen lassen will sie sich dennoch nicht. "Ich habe immer das getragen, was mir Freude bereitete und sich gut anfühlte, und das werde ich auch weiterhin tun." Ihr Outfit in der Bibliothek beschreibt sie als "angemessen".

In einem TikTok-Video schilderte sie die Situation ebenfalls und zeigte auch das besagte Outfit. In der Bildunterschrift heißt es: "Entschuldigung, ich trage weiterhin kurze Oberteile mit hoch taillierten Hosen, bis ich Oma bin. Vielleicht mache ich sogar mein Bauchnabelpiercing wieder rein, um dem ganzen noch mehr Ausdruck zu verleihen."

Newsweek hakte bei der Direktion nach. Laut Angaben hätte das Outfit der Amerikanerin in der Tat NICHT gegen den Verhaltenskodex verstoßen, "der verlangt, dass Kunden Schuhe und ein Shirt tragen, ähnlich wie in anderen öffentlichen Einrichtungen".

Man wolle den Fall weiter untersuchen.