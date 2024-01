19-Jähriger erhält nach Unfall Gesicht von 47-Jährigem: Dann findet er seine große Liebe

New Jersey/Kalifornien - Was für ein Leben! Joe DiMeo war ein gutaussehender 19-jähriger Teenager, als das Schicksal im Jahr 2018 brutal zuschlug. Es war der 18. Juli, an dem sich für ihn alles änderte. Nach einer Nachtschicht war der junge Mann aus New Jersey auf der Heimfahrt am Steuer eingeschlafen. Mit schwersten Verletzungen erwachte er erst Wochen später im Krankenhaus. Inzwischen trägt DiMeo das Gesicht eines 47-Jährigen, hat trotz all seiner Probleme sogar die große Liebe gefunden.

Zum einen sollten DiMeo neue Hände transplantiert werden, was bisher erst 130 Mal geschehen war. Zum anderen wollten die Ärzte, dass er eine Gesichtstransplantation erhält, was seit 2021 erst 45 Mal gemacht wurde.

DiMeos Haut war zu 80 Prozent verbrannt, weil das Auto nach seinem Unfall mit dem armen Mann an Bord in Flammen aufgegangen war. Es folgten zahlreiche Hauttransplantationen bis die Ärzte gleich zwei bahnbrechende Operationen vorschlugen.

Die 32-Jährige schrieb DiMeo auf Instagram an, kam dort sofort mit ihm ins Gespräch. "Mir gefiel einfach die Art und Weise, wie er sich in seinen Interviews gab. Er ist ein sehr fleißiger Mensch und trotz seiner Entstellung war er bereit, wieder zu arbeiten. Ich glaube, sein Ehrgeiz war das, was mich am meisten fasziniert hat", sagte Perez gegenüber Newsweek.

Da DiMeo in New Jersey lebte und Perez am anderen Ende der USA, in Kalifornien, führten sie zunächst eine Fernbeziehung. Doch weil es beiden sehr ernst ist, haben sie kürzlich ein Haus gekauft, das sie gerade renovieren. Kritik von Hatern lässt das Paar übrigens an sich abprallen.

Perez betonte gegenüber dem US-Magazin: "Die Leute nennen mich eine Goldgräberin, sie sagen, ich hätte einen Fetisch, dass ich ihn betrüge oder dass ich ihn benutze - und das ist so weit von der Wahrheit entfernt. Wir lieben uns!"