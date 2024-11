Adoptierter Mann sucht seine Mutter: Als er die Wahrheit erfährt, ist er baff

Fast jede Woche sah Vanarr Hunter seine leibliche Mutter, ohne es zu ahnen. Sie führt seine Lieblingskonditorei. © Facebook/Give Me Some Sugah

Das geht ans Herz.

Vanarr Hunter und seine leibliche Mutter Lenore Lindsey können es immer noch nicht fassen. 13 Jahre lang besuchte er Lenores kleine Konditorei "Give Me Some Sugah" in Stadtteil South Shore von Chicago, war dort Stammkunde. Nicht ahnend, dass hinter der Theke seine leibliche Mutter stand. Dem Fernsehsender "ABC 7 Chicago" erzählten die beiden nun ihre Geschichte.

Im Alter von 17 Jahren wurde sie plötzlich schwanger, schildert Lenore. Sie stand damals vor der wohl härtesten Entscheidung ihres Lebens. Schweren Herzens gab sie ihr Baby zur Adoption frei in der Hoffnung, dass liebevolle Adoptiveltern dem Kleinen ein Leben in Geborgenheit ermöglichen würden. Lenore machte weiter, bekam später noch eine Tochter, ist mittlerweile Oma. 2008 eröffnete sie ihr kleines Geschäft.

Ganz in der Nähe wuchs Vanarr auf. Erst im Alter von 35 Jahren erfuhr er, dass er adoptiert war. Doch erst Jahre später begann der vierfache Vater Nachforschungen anzustellen. Er reichte eine Probe seines Erbguts bei einer Gendatenbank ein und wartete ab, was als Nächstes geschah.

Und tatsächlich: Es gab einen Treffer.