Angezogen von vergebenen Männern: Dating-Expertin zeigt Single-Frauen Grenzen auf

Auch Jana Hocking (39) hat schon erkannt, dass sich alleinstehende Frauen gern auf vergebene Männer "stürzen". © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana Hocking

In ihrer Kolumne für News.com.au stellt die Australierin fest, dass sich die Damen bei einem Ehering am Finger des Mannes oft verhalten wie der Stier zum roten Tuch und regelrecht Jagd machen.

Aufmerksam wurde die Kolumnistin darauf in einer ihrer "Saucy Secret"-Fragerunden, als ein Mann schilderte, dass er seit 2,5 Jahren verheiratet sei und seitdem zahlreiche Angebote der Damenwelt erhalten habe. Vor der Hochzeit sei das nicht so gewesen.

Eine Instagram-Umfrage brachte zum Vorschein, dass dies mehreren Herren der Schöpfung schon passiert sei, was eine Followerin wie folgt kommentierte.

"Das liegt daran, dass seine Frau ihn verbessert hat, ihm wahrscheinlich eine neue Garderobe und Hautpflegeroutine verpasst hat."

Jana Hocking musste darüber lachen, fand jedoch, dass die Userin den Nagel auf den Kopf traf.

Sie stellte in ihrem Bekanntenkreis fest, dass Frauen regelmäßig von Single-Männern erzählten, denen es an Hygiene mangelte - sei es am Körper oder in der eigenen Wohnung.