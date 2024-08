Melissa erfährt mit 19 Jahren unglaubliche Wahrheit über Eltern - Wie geht sie damit um?

Heute weiß Melissa, dass sie eigentlich aus Kolumbien stammt. "Es war eine herzzerreißende Erkenntnis, denn alles, was ich zu wissen glaubte, war eine Lüge", musste sich Melissa eingestehen und fügt an: "Ich wurde von allen Aspekten meiner Geburtskultur ferngehalten, und selbst nachdem meine Adoption bekannt wurde, weigerten sich meine Eltern jahrelang anzuerkennen, dass ich eigentlich Kolumbianerin bin."

Melissa, die bei einer italienisch-portugiesischen Familie in einem Vorort von New York aufwuchs, wollte mehr über ihre Herkunft erfahren. Sie schloss sich Latino Studentenclubs an, doch da wollte man sie nicht haben. "Weil ich kein Spanisch sprach", wie sie sagte. Zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis zu ihrer Familie völlig zerrüttet, muss sich die gebürtige Kolumbianerin eingestehen. Einige Familienmitglieder vertraten rassistische Ansichten gegen Latinas wie sie, klagt Melissa an.

Erst als sie selber eine Familie gründete, wurde es leichter. Mit ihrem Ehemann, einem Halbkolumbianer hat sie zwei Söhne. Gemeinsam tauchen sie ein in die kolumbianische Kultur. Besonders das Essen und die Musik liegen Melissa sehr am Herzen. Endlich kann sie sich voll und ganz als Latina fühlen.

Ihren Adoptiveltern hat Melissa vergeben. Mit ihrer Mutter Paula hat die 31-Jährige ein Buch geschrieben, will anderen Betroffenen helfen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und Adoptiveltern das nötige Rüstzeug geben, sich mit ihren "transkulturellen" Kindern auseinanderzusetzen.