Demenzkranker Vater hat vergessen, dass sein Sohn tot ist: Was seine Tochter dann tut, rührt so viele zu Tränen

North Carolina (USA) - Vor zwei Jahren wurden die Aussetzer immer auffälliger, bis schließlich die tragische Diagnose gestellt wurde. Obwohl Scott erst 57 Jahre alt war, litt er bereits an Demenz. Der US-Amerikaner aus North Carolina hatte erst ein Jahr zuvor mit dem Tod seines Sohnes David einen schweren Schicksalsschlag erlitten.

Scott (59) aus North Carolina leidet unter Demenz. Doch seine Tochter Bailey schafft es, ihn aufzuheitern. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/baileyrosek

Heute, im Alter von 59 Jahren, ist die Demenz bei Scott so weit fortgeschritten, dass er die Tragödie einfach vergessen hat. Was seine Tochter Bailey (29) seither tut, wenn ihr Vater nach seinem Sohn fragt, rührt auf TikTok gerade so viele Menschen zu Tränen.

Vor ein paar Tagen postete die Amerikanerin das Video (siehe unten), das seitdem Millionen User erreicht hat. In dem Clip ist Scott in seinem Sessel zu sehen, als er seine Tochter nach David fragt.

Die 29-Jährige filmt sich im Selfie-Format, während sie zu ihrem Vater geht. Dann schlägt Bailey vor, David eine Videobotschaft zu senden. Scott findet die Idee klasse. Lächelnd blickt er mit seiner Tochter in die Kamera und sagt: "Ich liebe dich, Kumpel."

Mittlerweile hat das Video mehr als 1,2 Millionen Likes und zig Tausend Kommentare. Viele Menschen geben darin zu, dass sie zu Tränen gerührt sind. Newsweek wollte deshalb noch etwas mehr erfahren, sprach diese Woche mit Bailey.