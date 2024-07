"Eure Worte haben Macht": Lehrerin will ihren Schülern das Leben beibringen

Voller Leidenschaft für ihren Beruf: Lehrerin Natalie Ringold (29) weiß genau, worauf es im Leben wirklich ankommt. © Screenshot/Instagram/always.upper.elementary

Natalie Ringold ist 29 Jahre alt und scheint ihre Berufung gefunden zu haben. Die Grundschullehrerin unterrichtet eine vierte Klasse im US-Bundesstaat Minnesota.

Dabei hat die junge Pädagogin längst nicht nur die üblichen Fächer im Kopf, die sie ihren Schülern unter der Woche näher bringen möchte, sondern blickt darüber hinaus über den Tellerrand des Schulalltags.

So sieht sich die Paukerin in der Verantwortung, ihrer Klasse echte Werte zu vermitteln, die sie in dieser Form in keinem Schulbuch der Welt finden.

Ein wichtiges Anliegen ist der 29-Jährigen die Vermittlung eines respektvollen Miteinanders sowie sämtlicher höflicher Umgangsformen in und außerhalb des Schulgebäudes.