Eineige Zwillinge als Baby getrennt, nach 19 Jahren treffen sie sich wieder: "Ich bin sie und sie ist ich"

Zwillingsschwestern Amy und Ano wurden ihrer Mutter nach der Geburt geraubt und an fremde Familien verkauft.

Von Adrian Schintlmeister

Leipzig - Unglaublich aber wahr. Eine junge Frau (21) aus Georgien hat auf TikTok ihre eineiige Zwillingsschwester gefunden. Amy und Ano wurden ihrer Mutter nach der Geburt geraubt und an andere Familien verkauft. Nun trafen die Schwestern zum ersten Mal ihre leibliche Mutter - in einem Hotel in Leipzig.

Die eineigen Zwillinge Amy Khvitia und Ano Sartania (beide 21) wurden als Babys getrennt. © Facebook/Sartania Anno "Ich hatte immer das Gefühl, dass etwas oder jemand in meinem Leben fehlt", sagt Ano (21) und berichtet dem Sender BBC, wie sie ihre Zwillingsschwester Amy fand. Amy ist in der georgischen Hauptstadt Tiflis aufgewachsen, Ano rund 300 Kilometer entfernt an der Schwarzmeerküste. Beide wurden 2002 von derselben Mutter geboren, doch bis vor zwei Jahren kannten sie einander nicht. Eigentlich habe alles 2014 begonnen, sagt Amy. Da habe sie bei einer Castingshow im Fernsehen ein Mädchen tanzen gesehen. Das Verblüffende: Die Fremde sah genau so aus, wie sie. "Alle haben meine Mama angerufen und gefragt: 'Warum tanzt Amy unter einem anderen Namen?'", erinnert sich die junge Frau. "Jeder hat einen Doppelgänger", sagte ihre Mutter ausweichend. Leben Millionärin schockt ihre Kinder: Neues Testament ändert alles Sieben Jahre später, im November 2021, wurde Ano stutzig. Sie entdeckte auf TikTok das Video eines fremden Mädchens mit blauen Haaren, die sich ein Piercing stechen ließ. Die Ähnlichkeit war frappierend, berichtet die junge Tänzerin. Denn es war Amy, wie sich später herausstellen sollte. Ano schrieb ihre Doppelgängerin eine Nachricht. Und Amy wusste sofort, dass Ano das Mädchen war, das sie vor vielen Jahren im Fernsehen gesehen hatte. "Ich habe so lange nach dir gesucht!", antworte sie. "Ich auch!" Die jungen Frauen tauschten sich aus und erkannten verblüffende Gemeinsamkeiten. Sie mochten dieselbe Musik, tanzten leidenschaftlich gern und hatten sogar die gleiche Frisur.

"Ich mag keine Umarmungen, aber ich habe sie umarmt"

Die beiden ähneln sich so sehr. © Instagram/sartaniaano Dann führte eines zum anderen: Die damals 19-Jährigen trafen sich an einer U-Bahn-Haltestelle in Tiflis. An der Rolltreppe sahen sie sich das erste Mal. "Es war, als würde man in einen Spiegel schauen, genau dasselbe Gesicht, genau dieselbe Stimme. Ich bin sie und sie ist ich", sagte Amy. "Ich mag keine Umarmungen, aber ich habe sie umarmt", sagt Ano. Dass, sie Zwillinge seien hätten sie sofort gespürt, führen die Schwestern aus. Doch sie wollten Antworten. Ihr ganzes Leben sei eine Lüge gewesen, weiß Amy heute. Die Zwillinge konfrontierten ihre Familien. Sie habe keine Kinder bekommen können, offenbarte Amys Mutter. Eine Bekannte habe daraufhin den Kontakt zum Krankenhaus hergestellt. Zwar habe sie die Ärzte bezahlen müssen, doch sie habe die ganze Zeit geglaubt, dass ihre geliebte Amy ein ungewolltes Kind sei. Anos Mutter erzählte von ganz ähnlichen Erfahrungen. Die geraubten Kinder haben ihren Zieheltern vergeben. Leben Vor den Tücken des Winters kann man sich schützen: Das solltet Ihr bei Frost und Eis beachten Doch die Frage nach dem Warum stand weiterhin im Raum. Hat die echten Eltern ihre Babys an Fremde verkauft?

Die geraubten Kinder von Georgien: Betroffene suchen nach ihren echten Eltern