Euer Partner betrügt? Frau verrät, wie Ihr gelöschte Nachrichten zurückholt

Sydney (Australien) - Geht Dein Partner oder Deine Partnerin fremd? Wenn Du misstrauisch bist und herausfinden willst, ob er oder sie Dich womöglich betrügt, dann kannst Du es z. B. anhand seines oder ihres Handys herausfinden. Die australische Influencerin Skye Wheatley (31), die sich vor Kurzem von ihrer besseren Hälfte trennte, hat einen todsicheren Tipp - vorausgesetzt, die andere Person besitzt ein iPhone.

Skye Wheatley (31) nahm an "Big Brother Australia" teil. Kürzlich trennte sie sich von ihrem Partner. © Bildmontage: Tiktok Screenshot SkyeWheatley

Wenn das Vertrauen in Deine(n) Liebste(n) so sehr zerstört ist, dass Du ihm oder ihr hinterherschnüffeln musst, findest Du beim Messenger seiner oder ihrer Wahl eventuell pikante Chat-Verläufe.

Will der Betrüger auf Nummer sicher gehen, löscht er vielleicht die Chats. Bei WhatsApp, Telegram & Co. sieht ein geleerter Verlauf natürlich verräterisch aus.

Doch wie ist das, wenn es sich um eine neue Bekanntschaft handelt? Tanzend erklärt die 31-Jährige, in einem TikTok-Clip dass Ihr bei der "Nachrichten"-App rechts oben auf das Menü oder auf "Bearbeiten" klicken solltet und dann auf "Zuletzt gelöscht".

So könnt Ihr die Heimlichtuerei beenden und womöglich einen Liebes-Betrug aufdecken. Entfernte Konversationen landen dann zurück im Posteingang, Lesen auf eigene Gefahr!

Blöd nur, wenn die andere Person schon einen Schritt weitergegangen ist und die Nachrichten für immer ins digitale Jenseits befördert hat.