Frau lernt nach DNA-Test ihre Schwestern kennen: Kurze Zeit später will sie an deren Erbe
Boston (USA) - Eine US-Amerikanerin hat durch einen DNA-Abstammungstest bei einer bekannten Internetplattform erfahren, dass sie zwei biologische Schwestern hat. Was folgte, war ein unschöner Rechtsstreit ums Erbe.
Als ihr geliebter Vater Joseph durch einen Behandlungsfehler starb, brach für Kali und Abigail Brown eine Welt zusammen. Fünf Jahre später wurden die Schwestern plötzlich von einer Fremden kontaktiert. Darüber berichtet "New York Post".
Joseph Brown war nur 43 Jahre alt, als er im Januar 2018 mit Schmerzen in Oberkörper und Rücken die Notaufnahme vom Krankenhaus von Salem (Massachusetts) betrat. 20 Stunden später war er tot. Die Ärzte hatten ein lebensgefährliches Aneurysma an der Aorta übersehen; die Hauptschlagader hatte sich erweitert. Man hätte ihm wohl noch rechtzeitig helfen können.
Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts sah den Ärztepfusch als erwiesen an und sprach im April 2023 Joes Ehefrau Kristin und den beiden gemeinsamen Töchtern Kali und Abigail eine Entschädigung von 28,8 Millionen US-Dollar (24,77 Millionen Euro) zu.
Nur einen Monat zuvor hatte indes Carmen Thomas (damals 28) über einen DNA-Abstammungstest bei Anbieter 23andMe erfahren, dass die beiden Teenager ihre leiblichen Schwestern sind. Sie drängte auf ein Treffen.
Als die Familie den Kontakt abbrach, reichte die Frau Klage ein
Sie haben gegen ihr Bauchgefühl gehandelt, sagten Kali und Abigail später vor Gericht aus.
Carmen Thomas sei von Anfang an "sehr besitzergreifend" gewesen, präzisierte Joseph Lipchitz, der Anwalt der Schwestern, gegenüber "New York Post". Thomas habe "versucht, die Familie finanziell und emotional auszubeuten, indem sie von ihnen verlangte, für ihr Benzin, Essen und Alkohol aufzukommen". Laut dem Anwalt habe die Frau gar gedroht, sich etwas anzutun, wenn die Schwestern nicht auf ihre Nachrichten reagieren.
Nach nur einem Monat brachen die Schwestern den Kontakt zu Carmen Thomas ab. Als diese aus den Medien von der Mega-Entschädigung erfuhr, nahm sie sich sofort einen Anwalt, pochte auf einen Anteil am Millionen-Erbe.
"Der Tod ihres Vaters war außerordentlich traumatisch, wie Sie sich vorstellen können. Das wurde noch dadurch verschlimmert, dass dieser angebliche Erbe plötzlich auftauchte und Geld forderte", sagte Anwalt Joseph Lipchitz zum "Wall Street Journal".
Der Fall sei außergerichtlich beigelegt worden und "günstig" für seine Mandanten ausgegangen, so der Anwalt - unter anderem, weil die Frau ihre Klage zu lange nach dem Tod von Joseph Brown eingereicht hatte. Carmen Thomas ist also leer ausgegangen.
