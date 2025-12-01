Frau lernt nach DNA-Test ihre Schwestern kennen: Kurze Zeit später will sie an deren Erbe

Boston (USA) - Eine US -Amerikanerin hat durch einen DNA-Abstammungstest bei einer bekannten Internetplattform erfahren, dass sie zwei biologische Schwestern hat. Was folgte, war ein unschöner Rechtsstreit ums Erbe .

Joseph "Joe" Brown starb 2018 völlig unerwartet durch einen Behandlungsfehler. Jahre später wurden seine Hinterbliebenen von einer fremden Frau kontaktiert. © Screenshot: Facebook

Als ihr geliebter Vater Joseph durch einen Behandlungsfehler starb, brach für Kali und Abigail Brown eine Welt zusammen. Fünf Jahre später wurden die Schwestern plötzlich von einer Fremden kontaktiert. Darüber berichtet "New York Post".

Joseph Brown war nur 43 Jahre alt, als er im Januar 2018 mit Schmerzen in Oberkörper und Rücken die Notaufnahme vom Krankenhaus von Salem (Massachusetts) betrat. 20 Stunden später war er tot. Die Ärzte hatten ein lebensgefährliches Aneurysma an der Aorta übersehen; die Hauptschlagader hatte sich erweitert. Man hätte ihm wohl noch rechtzeitig helfen können.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts sah den Ärztepfusch als erwiesen an und sprach im April 2023 Joes Ehefrau Kristin und den beiden gemeinsamen Töchtern Kali und Abigail eine Entschädigung von 28,8 Millionen US-Dollar (24,77 Millionen Euro) zu.

Nur einen Monat zuvor hatte indes Carmen Thomas (damals 28) über einen DNA-Abstammungstest bei Anbieter 23andMe erfahren, dass die beiden Teenager ihre leiblichen Schwestern sind. Sie drängte auf ein Treffen.