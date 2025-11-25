Ärzte besorgt: "Russki Popeye" spritzte sich jahrelang Öl in den Bizeps, nun droht ihm die Arm-Amputation
Moskau (Russland) - Große Sorge um den "Russki Popeye". Der umstrittene Influencer Kirill Tereshin (29) ließ sich jahrelang Öl und Vaseline in den Bizeps spritzen. Er träumte von den größten Oberarmen der Welt. Doch zu welchem Preis?
Die Ärzte haben dem russischen Influencer eine schlimme Diagnose gestellt, berichtet das Promi-Portal "Star-Hit". Der 29-Jährige könnte seine Arme verlieren. Die Amputation droht.
Seit 2017 sorgt Kirill Tershiin für Furore. Weil der Trainingserfolg beim Bodybuilding sich nicht sofort einstellen wollte, half der Influencer etwa nach. Er ließ sich die Oberarme mit der Substanz Synthol - ein Gemisch aus verschiedenen Ölen und Vaseline - aufpumpen. Das erwies sich im Nachhinein als lebensbedrohlich.
Mittlerweile haben sich Nekrosen an Kirills Armen gebildet, Gewebe stirbt ab. "Russki Popeye" soll inzwischen auf eine Hauttransplantation angewiesen sein, berichtet der Telegram-Kanal Shot. Dies sei der einzige Weg, um dem jungen Mann zu helfen.
Doch die geplante OP musste kurzfristig abgesagt werden! Kirills Laborwerte waren zu schlecht.
So geht Kirill Tereshin mit der schwierigen Situation um
Bereits im Juni wurde der Influencer operiert.
"Die Ärzte hatten es sehr schwer. Sie konnten 70 Prozent der Lösung entfernen, 30 Prozent blieben zurück. Es ist unmöglich, alles zu entfernen, da ich sonst meinen Arm hätte verlieren können. Das ist eine wichtige Lektion fürs Leben: Macht so etwas nicht", erklärte Kirill damals bei Instagram.
Inzwischen ist der 29-Jährige auf die Hilfe von gleich drei Spezialisten angewiesen, berichtet Shot weiter: einen Gefäßchirurgen, einen plastischen Chirurgen und einen rekonstruktiven Chirurgen.
Doch die Zeit arbeitet gegen ihn.
Kirill bleibt zuversichtlich. Er macht das Beste aus seiner schwierigen Situation. Erst in der vergangenen Woche unterzog sich der 29-Jährige einer weiteren Beauty-Prozedur. "Russki Popeye" ließ sich die Lippen aufspritzen, teilte Impressionen vom Eingriff bei Instagram.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@kirilltereshin96