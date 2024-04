Frau verabschiedet sich von Oma: Was die alte Dame dann sagt, bricht ihr das Herz

Florida/Colorado (USA) - Dieser eine Satz zog ihr geradezu den Boden unter den Füßen weg. Nie im Leben hätte Kaitlyn Nemunaitis (31) damit gerechnet. Nach einem wundervollen Urlaub bei ihrer Oma (87) in Florida, musste sie wieder zurück nach Denver, Colorado, fliegen. Doch auf den letzten Metern hatte ihre Großmutter noch etwas Wichtiges zu sagen.

Das Gefühl ihrer Großmutter, in diesem Urlaub nicht genug für sie gewesen zu sein, traf Kaitlyn noch aus einem anderen Grund besonders hart.

Denn für die junge Frau war das Alter ihrer Oma nie ein Thema gewesen. "Dieses Jahr hatte ich eigentlich die ganze Woche frei und wir haben die ganze Zeit zusammen verbracht. Wir haben nicht viel gemacht – sind zum Mittagessen ausgegangen, haben ein Puzzle fertiggestellt, ferngesehen, geredet und ich habe gekocht", so die Amerikanerin.

Die 87-Jährige entschuldigte sich bei ihrer Enkelin für ihr Alter und dafür, dass sie nicht mehr so viel machen konnten wie in früheren Urlauben. Kaitlyn brach diese Sichtweise der Dinge das Herz.

Kaitlyn Nemunaitis (31) vermisst ihre Oma schon jetzt wie verrückt. © TikTok/Screenshot/kaitnem

Denn erst im vergangenen Jahr hat sie ihre Mutter verloren, die an Krebs gestorben ist. Somit sei ihre Oma für sie jetzt die Frau, die einer Mutter am nächsten komme, so die junge Frau.

"Es war mir egal, dass wir nicht viel taten. Ich habe ihre Gesellschaft einfach wirklich genossen und für sie da zu sein. Ich bin nicht blind gegenüber der Tatsache, dass jeder Abschied unser letzter sein könnte", fügte sie hinzu.

Anfang der Woche verarbeitete Kaitlyn ihre Gefühle in einem Video auf TikTok, das sofort hohe Wellen schlug. Innerhalb weniger Tage bekam der Clip fünf Millionen Klicks sowie gut 790.000 Likes.

"Die Moral von der Geschichte: Ruft Eure Oma an, wenn Ihr könnt", so Kaitlyn.