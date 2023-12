Hund beißt Model komplette Oberlippe ab: So sieht die Frau nach OPs für 360.000 Euro aus

Los Angeles (Kalifornien) - Jeder Blick in den Spiegel wird sie wohl für immer an dieses traumatische Erlebnis erinnern. Brooklin Khoury (24) war ein kalifornisches Model, als ihr Leben am 3. November 2020 eine tragische Wendung nahm. Der Pitbull eines Verwandten stürzte sich damals auf die junge Frau, biss ihr die komplette Oberlippe ab. Khoury, die bei dem Angriff auch einen Teil ihrer Nase verlor, sagt heute, dass die etwa 30 Sekunden lange Attacke ihre Vorstellung von Schönheit verändert habe.