Junge Frau findet Tagebuch der verstorbenen Oma und erfährt rührendes Geheimnis

So heißt es in einem der ersten Einträge: "Natalie ist heute eine Woche alt und alles ist gut."

Es enthält allerlei Anekdoten, Rührendes und Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse. Bei TikTok teilte die junge US-Amerikanerin nun einige Auszüge aus dem Journal, das die Oma am Tag von Natalies Geburt zu schreiben begann.

Im Nachlass der geliebten Oma fand Natalie ein cremefarbenes Heft - das geheime Tagebuch ihrer Oma. Doch in dem in schmaler Schrift geschriebener Buch geht es ausschließlich um Natalie.

Im Tagebuch offenbart die Großmutter ein Geheimnis, das weder Natalie noch ihre Eltern wussten. © Montage: TikTok/riotgrrrr1

Dann wird es richtig emotional: "Oft wünsche ich mir, dass meine Mutter nur einen Blick auf dich werfen könnte. Sie würde dich einfach zu Tode lieben, so wie wir alle", schrieb die Großmutter ein wenig wehmütig.



An anderer Stelle des Tagebuchs wird deutlich, was sich die Oma für ihre geliebte Enkeltochter wünschte: "Ich bin sicher, dass du in einer Rock-'n'-Roll-Band spielen wirst!" Tatsächlich sei Rock 'n' Roll ihre Lieblingsmusikrichtung, erklärt die von Emotionen überwältigte Natalie ihren Followern.

Auch ein Foto der letzten Seite hat die junge Frau geteilt. "Was werden wir als Nächstes tun?" Ob es noch ein weiteres Tagebuch gibt, ließ Natalie offen.

