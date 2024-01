Millionärin schockt ihre Kinder: Neues Testament ändert alles

Shanghai (China) - Lange Gesichter bei der Erbengemeinschaft. Eine wohlhabende Chinesin hat überraschend ihr Testament geändert. Die eigenen Kinder hätten sie "zu selten" besucht. Nun will sie ihren Haustieren einen Millionenbetrag hinterlassen. Doch die Sache hat einen Haken.

Nur ihre geliebten Katzen und der Hund seien in dieser schwierigen Zeit für sie da gewesen. Jetzt bekommen die Tiere alles - die Kinder nichts.

Eigentlich hatte Frau Liu angedacht, ihren Kindern neben einem hohen Geldbetrag auch noch ihr Penthouse zu überlassen. Weil die Nachkommen es offenbar nicht für nötig befunden haben, die betagte Dame hin und wieder zu besuchen, geschweige denn anzurufen, habe sie ihre Meinung jedoch geändert. Selbst als sie kürzlich krank war, haben sich ihre Sprösslinge nicht um sie gekümmert, klagt Frau Liu an.

Doch der letzte Wille hat einen Haken: In China wie auch in Deutschland dürfen Tiere von Rechtswegen nicht erben.

In ihrem neuen Testament, das beim gemeinnützigen "China Will Registration Center" - einer Organisation, die Testamente verwahrt - hinterlegt wurde, verfügt Frau Liu nun, dass ihr gesamtes Vermögen für die bestmögliche Versorgung ihrer geliebten Tiere und deren Nachkommen verwendet werden soll. Nach reiflicher Überlegung hat sich Frau Liu nun entschlossen, den Tierarzt ihres Vertrauens zum Nachlassverwalter zu bestellen. Er soll dafür sorgen, dass es ihren "Erben" an nichts fehlt.

Man habe die Erblasserin auf mögliche Risiken aufmerksam gemacht, die damit einhergehen, dass sie ihr gesamtes Vermögen einer Tierklinik hinterlässt, hieß es von der gemeinnützigen Organisation. "Wir haben Tante Liu gesagt, dass sie ihr Testament jederzeit wieder ändern kann, wenn ihre Kinder ihr Verhalten ändern."

Im Reich der Mitte sind Testamente eher die Ausnahme als die Regel. Die Geschichte von Frau Liu wird dort breit diskutiert.