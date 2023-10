Mit diesen Tricks wird Euer Einkauf viel billiger!

Deutschland - Groschengrab Supermarkt-Einkauf. Die Inflation grassiert besonders in den Einkaufsregalen. Lebensmittelhändler haben kräftig an der Preisschraube gedreht. Nach wie vor sind Nahrungsmittel die stärksten Preistreiber mit Anstiegen von teilweise über 20 Prozent bei Milchprodukten.

Damit Euch beim Blick auf den Kassenzettel nicht schwindelig wird, haben wir zehn Spar-Tipps für Supermarkt, Discounter & Co. zusammengestellt. Damit zahlt Ihr an der Kasse garantiert weniger als ein Kunde mit identischem Einkaufszettel.

Zudem vermeidet man oft teure Impulskäufe, wenn man sich an die Einkaufsliste hält.

Denn wer seinen Einkauf im Supermarkt nicht plant, kauft in der Regel mehr, als er tatsächlich benötigt.

Experten haben berechnet: Wer in der Obst- und Gemüseabteilung konsequent Grundpreise vergleicht, kann zwischen 30 und 40 Prozent sparen.

Gib es zu: Du achtest auf die roten, gelben oder grünen Preis-Etiketten - die Sonderpreise am Regal. Doch das müssen nicht immer die besten Preise sein! Vergleiche besser die allerdings manchmal sehr klein gedruckten Grundpreise auf den Etiketten - also den Preis je Mengeneinheit für 1 Liter oder 1 Kilogramm (zum Beispiel bei Tomaten 0,99 Euro/Kilogramm).

Man kauft so vielfach vom Originalhersteller - zu einem jedoch günstigeren Preis. Ein ovales Logo auf der Verpackung verrät das Erzeugerland (DE steht für Deutschland, ES für Spanien) und die Zulassungsnummer des Betriebes: erst die Abkürzung des Bundeslandes (SN für Sachsen oder BY für Bayern), dann eine Zahlenfolge.

"Die Kosten für Getränke und Snacks 'to go' summieren sich und können pro Woche schnell bei 10 Euro und mehr liegen", sagt Verbraucherschützerin Clausnitzer.

Top-Tipp: kurz vor Marktschluss einkaufen, denn kein Händler will seine Ware wieder mit nach Hause nehmen müssen.

Du weißt nicht, was Du nächste Woche kochen solltest?

Wer auf Spar-Apps setzt, kann sich über günstige Preise freuen. (Symbolbild) © 123rf/arinahabich

Sonderangebote aus den Prospekten der Supermärkte und Discounter kann man von Spar-Apps vergleichen und gleich gemäß seinem persönlichen Warenkorb zusammenstellen lassen.

Die Macher der App Smhaggle versprechen bis zu 30 Prozent Ersparnis bei Lebensmitteleinkäufen. Auch mit Coupons von Cashback-Apps wie PAYBACK (zum Beispiel 10 Prozent bei einem dm-Einkauf) oder den hauseigenen Apps der Discounter kann man sparen (zum Beispiel aktuell 10 Prozent bei Rossmann).

Mit der App Too Good to Go werden übrig gebliebene Lebensmittel von Restaurants, Bäckereien, Supermärkten oder Hotels günstig angeboten.