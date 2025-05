Schicksals-Schlag bei Hochzeit: Braut erleidet Hirnschaden - So denkt sie jetzt über ihre Beziehung

Als Jacob sie fragte, ob sie seine Frau werden will, sagte Star sofort: "Ja!" Doch ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit wurde ihre Liebe auf eine große Probe gestellt. Dem Sender NBC DFW erzählte das Paar ihre Geschichte.

Jacob Torres ist immer für seine Frau da. Er wich ihr in der schweren Zeit nicht von der Seite. © Facebook/Star Torres

Inzwischen durfte Star das Krankenhaus wieder verlassen. Die Flitterwochen mussten sie allerdings absagen. Denn die junge Frau muss sich erst ins Leben zurückkämpfen. "Ich war nicht in der Lage, irgendwas alleine zu tun, einschließlich Laufen, auf die Toilette gehen, Duschen", berichtet Star bei Facebook. Inzwischen gehe es ihr viel besser.

Sie weiß: "Ohne Jacob würde ich mich nicht so gut erholen, wie ich es tue. Er hat mehr getan, als man jemals von ihm erwarten konnte."

"Viele Leute haben nach mir gefragt und ich habe gesagt: Mir geht es gut. Ich bin nicht derjenige, der gerade gestürzt ist", sagt hingegen Jacob. Er will in dieser schwierigen Zeit einfach nur für seine Frau da sein, das sei für ihn das Wichtigste. "Darum geht es in der Ehe: In guten wie in schlechten Zeiten, bereit zu sein, zu handeln", erklärt der Gatte bestimmt.

Die Ärzte gehen von einer günstigen Prognose aus. Bleibende Schäden hat Star glücklicherweise nicht zu befürchten.

Die traumatische Erfahrung hat Star und Jacob noch enger zusammengeschweißt. Sie wissen, dass sie füreinander bestimmt sind, und hoffen, dass sie sich eines Tages gern an die missglückte Hochzeit erinnern werden.