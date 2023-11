Singen, Sex und Kaffee mit Schuss - das hilft jetzt gegen dunkle, trübe Tage

Deutschland - Seit der Zeitumstellung werden die Tage kürzer, dunkler und kühler. Den Beginn der dunklen Jahreszeit stellen Forscher in Zusammenhang mit Infektionen und wechselnden Gemütsstimmungen. Drei Dresdner Experten verraten, wie sie dennoch hell und lustvoll durch die trübe Zeit kommen.

Anlässe dafür gäbe es auch im Winter genug: "Die gesamte Adventszeit mit Nikolausabend und den Adventssonntagen helfen dabei, dem äußeren Dunklerwerden ein inneres Hellerwerden entgegenzustellen", so Conzelmann.

Es sei dabei ganz natürlich, dass sich "die Stimmung eintrübt", wenn das Sonnenlicht fehlt. Wie intensiv ein Mensch auf das Wetter und dessen Wechsel reagiert, ist dabei immer individuell, beschreibt der Experte. So würde mancher Mensch keine oder nur wenige Veränderungen seines Gemüts feststellen, ein anderer Mensch falle dagegen in eine handfeste Depression:

Die dunklen Jahreszeiten ergeben andere Möglichkeiten, beieinander zu sein: "Die Gemütlichkeit, die jetzt in der Wohnung erzeugt werden kann, ist hilfreich. Dass Kälte eher Unlust mit sich bringt und Wärme (unter der Decke) die Lust unterstützt, ist vielen Menschen vertraut. Für mich als Sexologin hat aber jede Jahreszeit ihren eigenen sexuellen Reiz."

"Allgemein reagieren Menschen sexuell unterschiedlich auf die Jahreszeiten und das damit verbundene Wetter. Aber ein positives Körpererleben hat einen direkten Zusammenhang mit sexueller Lust", so die Sexpertin. Wer also dafür sorgt, dass er sich körperlich gut fühlt, wird lustvoller den Alltag bestreiten.

Die Tasse Kaffee am Morgen kann mit scharfen Gewürzen verfeinert werden, um den Stoffwechsel richtig in Schwung zu bringen. © 123RF/peopleimages12

Was man am besten essen und trinken sollte, um das innere Leuchten während der trüben Zeit zu fördern, weiß Ernährungsberaterin Susanne Heber (40). Sie beginnt ihren Tag mit einem Kaffee "mit Schuss". Dabei ist nicht etwa Alkohol gemeint, sondern natürliche Würze in allen Facetten:

"Ingwer, Zimt, Kardamom, Pfeffer, Chili, Nelken oder Vanille machen sich schon am Morgen als Kaffeegewürz sehr gut, um den Kreislauf anzuregen", berichtet die studierte Ernährungsberaterin.

Dabei empfiehlt Heber "weniger deutsche Handhabung" bei der Gestaltung der individuellen Kaffeemischung. Statt die Tasse Kaffee mit einer Prise Gewürz zu bereichern, plädiert Susanne Heber für Tee- und Esslöffel, "also einen mutigeren Umgang mit diesen tollen Gewürzen."

Generell rät die Ernährungsfachfrau dazu, möglichst saisonale und regionale Produkte zu essen, um für die Jahreszeit gewappnet zu sein: "Die meisten von uns essen in dieser Zeit intuitiv. Wir haben Lust auf warmes Wohlfühlessen. Suppen, Gebackenes, Geschmortes mit reichhaltigen Soßen." Und genau das ist empfehlenswert, wenn die Zusammenstellung stimmt.

Definitiv abraten möchte Susanne Heber dagegen von Alkohol und Zucker: "Von Alkohol ist das Immunsystem geschwächt und der Entgiftungsprozess ist Stress für alle Organe. Dasselbe gilt für Zucker. Süßen sie moderat und gern auch mal mit Honig."

Auch den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln befürwortet Susanne Heber: "Vitamin C, D und Zink können sehr gut vor Angriffen durch Viren und Bakterien helfen." Und je fitter der Körper, umso besser geht es auch dem Gemüt.