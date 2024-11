Studienautoren verdutzt: In diesem ostdeutschen Bundesland sind die Menschen am glücklichsten!

Magdeburg - Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen in Sachsen-Anhalt ist weiter gestiegen - im Osten Deutschlands bleiben sie an der Spitze.

Sachsen-Anhalt hat als glücklichstes Ost-Land 7,08 Punkte erzielt. Die Skala geht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden). © Max Patzig/TAG24

In diesem Jahr lag der Zufriedenheitswert in Sachsen-Anhalt bei 7,08 Punkten und damit 0,13 Punkte über dem Wert des Vorjahres, heißt es im "Glücksatlas" 2024, einer regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen.

Im Vergleich aller Bundesländer bedeutet das Rang sieben. Der Bundesschnitt liegt bei 7,06 Punkten.

"Sachsen-Anhalt steht in diesem Jahr auf Augenhöhe mit westdeutschen Flächenländern - und das ganz ohne Corona-Effekt", schreiben die Studienautoren.

Halle zähle zu den zehn Großstädten Deutschlands mit den glücklichsten Menschen.

Am zufriedensten sind die Menschen der Studie zufolge in Hamburg (7,38 Punkte), in Bayern und Schleswig-Holstein (beide 7,23 Punkte).

Die Menschen im Saarland (6,73), in Berlin (6,63) und Mecklenburg-Vorpommern (6,17) vergaben die schlechtesten Werte für ihre allgemeine Lebenszufriedenheit.