Wer hat an der Uhr gedreht? Deutschland stellt auf Sommerzeit!

Braunschweig - Die Sommerzeit ist da - in Deutschland und den meisten Ländern Europas sind am frühen Sonntagmorgen die Uhren von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt hierzulande wieder die mitteleuropäische Sommerzeit.

Die Uhren wurden am frühen Sonntagmorgen von 2 Uhr auf 3 Uhr umgestellt. © Elisa Schu/dpa

Ziel der 1980 wieder eingeführten Zeitumstellung ist die bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an und rufen nach einer Abschaffung.

Dafür bräuchte es aber eine europaweite Lösung, die nicht in Sicht ist.

Dennoch hält die EU-Kommission weiter am Plan fest und hat eine Studie zu den Folgen einer Abschaffung beauftragt. Sie soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, wie eine Sprecherin vorab mitteilte.