Georg Baselitz ist tot! Gebürtiger Sachse zählte zu den wichtigsten Künstlern der Welt

Salzburg (Österreich) - Der Künstler Georg Baselitz ist tot! Er starb im Alter von 88 Jahren, wie aktuell der Spiegel meldet.

Georg Baselitz saß zuletzt im Rollstuhl. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

"Das Alter kommt unerwartet und ziemlich schnell", sagte der Maler dem Kunstmagazin Monopol bereits im vergangenen Sommer.

"Es ist einfach nicht günstig. Die Bedingungen werden schlechter. Das, was man macht, ist extrem eingeschränkt."

Zuletzt arbeitete der Maler und Bildhauer im Sitzen und nutzte dabei einen rollbaren Stuhl - die dabei entstandenen Spuren ließ er bewusst auf seinen Bildern stehen.

"Irgendwann konnte ich nicht mehr laufen, saß im Rollstuhl. Ich musste eine Methode finden, wie ich auf der Leinwand zurechtkomme - etwas, das früher nie Thema war", sagte Baselitz. Er habe sich immer dafür interessiert, wie Künstler mit dem Alter umgehen.