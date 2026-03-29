Dreijähriger nimmt Mutter in die Pflicht: Was er zu sagen hat, bricht ihr das Herz

Charlie (3) hat seiner Mutter Samantha kürzlich einen sehr handfesten Vorschlag für ihr weiteres Leben unterbreitet - so handfest, dass es ihr das Herz brach.

Von Christian Norm

Großbritannien - Dieser Junge scheint schon ganz schön weit für sein Alter zu sein. Zumindest hat Charlie (3) seiner Mutter Samantha (30) kürzlich einen sehr handfesten Vorschlag für ihr weiteres Leben unterbreitet - so handfest, dass es ihr das Herz brach.

Samantha (30) muss sich mit ihrem Sohn Charlie (3) allein durchs Leben schlagen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/samthesolomum Die Alleinerziehende und ihr Sohn aus Großbritannien schlagen sich schon fast die gesamte Kindheit von Charlie zu zweit durchs Leben. Das scheint dem Jungen zunehmend zu einsam zu sein. Vor wenigen Tagen filmte sich Samantha selbst, als sie mit ihrem Dreijährigen das Gespräch führte, das sie so sehr berührte. "Mama, wenn ich im Kindergarten bin, musst du dir einen Mann suchen und die wahre Liebe finden und ein Baby bekommen", hört man den Kleinen in dem Instagram-Video sagen, während ihn seine Mutter mit großen Augen ansieht. Doch Charlie will noch mehr: insgesamt zwei kleine Baby-Brüder. Leben Ärzte besorgt: "Russki Popeye" spritzte sich jahrelang Öl in den Bizeps, nun droht ihm die Arm-Amputation Bei Samantha rissen diese Wünsche alte Wunden wieder auf. In einem Interview mit Newsweek ließ sie diese Woche ihren Gefühlen freien Lauf.

Samantha fühlt sich als alleinerziehende Mutter oft einsam