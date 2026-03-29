Dreijähriger nimmt Mutter in die Pflicht: Was er zu sagen hat, bricht ihr das Herz
Großbritannien - Dieser Junge scheint schon ganz schön weit für sein Alter zu sein. Zumindest hat Charlie (3) seiner Mutter Samantha (30) kürzlich einen sehr handfesten Vorschlag für ihr weiteres Leben unterbreitet - so handfest, dass es ihr das Herz brach.
Die Alleinerziehende und ihr Sohn aus Großbritannien schlagen sich schon fast die gesamte Kindheit von Charlie zu zweit durchs Leben. Das scheint dem Jungen zunehmend zu einsam zu sein.
Vor wenigen Tagen filmte sich Samantha selbst, als sie mit ihrem Dreijährigen das Gespräch führte, das sie so sehr berührte.
"Mama, wenn ich im Kindergarten bin, musst du dir einen Mann suchen und die wahre Liebe finden und ein Baby bekommen", hört man den Kleinen in dem Instagram-Video sagen, während ihn seine Mutter mit großen Augen ansieht. Doch Charlie will noch mehr: insgesamt zwei kleine Baby-Brüder.
Bei Samantha rissen diese Wünsche alte Wunden wieder auf. In einem Interview mit Newsweek ließ sie diese Woche ihren Gefühlen freien Lauf.
Samantha fühlt sich als alleinerziehende Mutter oft einsam
"Wenn ich an den Beginn meiner Zeit als alleinerziehende Mutter zurückdenke, hatte ich das Gefühl, im Überlebensmodus zu sein", gab die 30-Jährige gegenüber dem US-Magazin zu.
"Warum muss es für mich und meinen Sohn so kommen? Warum habe ich kein Happy End bekommen?", seien typische Gedanken gewesen, die ihr durch den Kopf gegangen seien.
Aber warum hatte ihr Sohn von der "wahren Liebe" gesprochen? Samantha glaubt, dass er das bei den Disney-Filmen aufgeschnappt hat, die sie in letzter Zeit zusammen angeschaut haben.
"Völlig unvorbereitet mit diesem Gespräch konfrontiert zu werden, hat Gefühle in mir wachgerufen, die ich tief vergraben hatte", gestand die Britin dem News-Magazin.
Weitere Kinder seien für sie kein Thema mehr, ein Mann ohnehin nicht in Sicht. Inzwischen habe sich ihre Traurigkeit in eine gewisse Akzeptanz verwandelt. "Ich versuche, im Hier und Jetzt zu leben. Ich bin wirklich dankbar für unser Leben und sehne mich nicht danach, es für eine Zukunft wegzudenken, die vielleicht nie kommt", sagte sie.
Zumindest mit ihrem Video hat Samantha einen Nerv getroffen. Mehr als 200.000 Klicks sind in knapp einer Woche zusammengekommen. Sie ist eben nicht allein mit dem Alleinsein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/samthesolomum