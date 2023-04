Zurück aus dem Jenseits: Betroffene erzählen von ihren Nahtod-Erfahrungen

Dresden - Was passiert, wenn wir sterben? Vielleicht wissen es Menschen, die schon einmal auf der Schwelle zwischen Leben und Tod gestanden und eine Nahtoderfahrung erlebt haben?!

Sie berichten oft von einem grellen Licht, einem langen Tunnel, fühlten sich schwerelos, zutiefst zufrieden und voller Liebe. Was erleben Menschen, wenn sie dem Tod ins Auge blicken?

Das Letzte, woran sie sich noch erinnert, war am Abend das Gefühl, etwas wirr und wie beschwipst zu sein.

Was heute bereits beim Neugeborenen-Screening getestet wird, erfuhr Mirjam Hentschel (51) erst im Alter von acht Jahren, als auch ihre jüngste Schwester dieselbe Diagnose erhielt: Mukoviszidose.

Das Ehepaar Hentschel feierte 2021 Silberhochzeit. © privat

Am Tag danach hat sich ihr Zustand weiter verschlechtert. Sie kommt auf die Intensivstation - Kohlendioxidvergiftung! Alle ihre Organe sind befallen, sie fällt ins Koma.

Die Ärzte geben sie schließlich auf, rufen ihre Familie zusammen, damit sie sich von ihr verabschieden kann. Ihr Ehemann, die Eltern und ihre Schwester sitzen am Krankenbett, als Mirjam einen furchtbaren Todeskampf mit Krämpfen durchleidet, sich stöhnend hin und her wirft.

"Davon habe ich nichts mitbekommen. Ich stand schon an der Schwelle zum Himmel, hatte keine Schmerzen, keine Atemnot, keine Angst. Den Ort, an dem ich war, empfand ich als total warm und hell. Ich hatte das Gefühl, eine goldene Kugel in mir zu haben. Ja, ich war im Himmel - keine Frage", ist sich die religiös aufgewachsene Mirjam ganz sicher.

"Ich stand in einer Wolke aus Liebe und war nicht allein. Schemenhaft sah ich die Umrisse einer Gestalt ohne Gesicht vor mir. Es war Gott und ich war eins mit ihm. Von unten drangen viele Stimmen hinauf. Es waren die Gebete für mich, die direkt an mein Gegenüber gingen - an Gott", erzählt Mirjam.

Und weiter: "Ich hörte meine Schwester beten, nimm sie uns nicht weg. Gott antwortete, wenn ihr sie wiederhaben wollt, bekommt ihr sie, aber ihr müsst sie so nehmen, wie sie zurückkommt. Doch ich war zufrieden da oben und wäre gern dort geblieben."