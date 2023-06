Christopher Street Day 2023 - Berlin feiert queer

Berlin - Am 22. Juli 2023 findet der Christopher Street Day erneut in Berlin statt. Mit einem neuen Motto und gewohnt internationalem Flair, setzt die Pride-Parade ein Zeichen für mehr Frieden, Offenheit, Akzeptanz und Vielfalt.

Bereits im vergangenen Jahr liefen Hunderttausende Teilnehmer beim Christopher Street Day in Berlin mit. © Christoph Soeder/dpa

In der Heimat der Berliner Queer-Ikone Riccardo Simonetti (30), in der viele auf ihr "Anderssein" stolz sind, findet jedes Jahr das Event der LGBTIQ-Szene statt: der Christopher Street Day (CSD).

Mit dem 2nd Pride Month Berlin, der am 28. Juni startet, geht die Veranstaltung im Juli mit dem diesjährigen Motto Be their voice - and ours! …für mehr Empathie und Solidarität an den Start.

Damit greift die Berliner Pride-Parade den 2022er Event-Claim United in LOVE! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung auf.

Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, wird der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU) den CSD eröffnen.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich angekündigt. Gemeinsam werden sie von der Leipziger Straße über den Potsdamer Platz, Richtung Klingelhöferstraße und Großer Stern zur Straße des 17. Juni laufen. Insgesamt ist die Route, die am Brandenburger Tor endet, 7,4 Kilometer lang.