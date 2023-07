09.07.2023 18:26 CSD-Demo in Köln: Heumarkt-Programm läuft nach Unterbrechung wieder!

Die CSD-Parade in Köln ist so lang wie noch nie. Zur Demonstration am Sonntag sind mehr als eine Million Menschen in die Domstadt gekommen.

Köln - Die CSD-Demonstration zieht durch Köln und ist nach Veranstalterangaben so lang sein wie noch nie. Das Bühnenprogramm auf dem Heumarkt musste am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich unterbrochen werden, die Stände blieben vorübergehend geschlossen. Mehr als eine Million Menschen werden zur CSD-Demonstration in Köln erwartet. © Marius Becker/dpa Die CSD-Parade lief aber weiter. Der Veranstalter hatte einen Krisenstab eingerichtet und das Wettergeschehen beobachtet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bis 18 Uhr vor starkem Gewitter gewarnt. Inzwischen konnte das Programm wieder aufgenommen werden. Nach der Aufhebung der Warnung könne nun alles wie geplant weitergehen, sagte ein Sprecher. Knapp 230 Gruppen sind für die Parade, die um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke gestartet ist, angemeldet. Auch in diesem Jahr wurden wieder mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher zu dem Regenbogen-Spektakel erwartet. LGBTQ Nationalisten stürmen Pride-Festival – Polizei schaut zu Nach Veranstalterangaben sind einschließlich des am Freitag begonnenen Straßenfestes 1,4 Millionen Menschen beim CSD-Wochenende in der Domstadt gewesen. Die circa 4,3 Kilometer lange Zug-Strecke führt die etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Musikwagen im Schneckentempo zu Fuß vom Rhein durch die Innenstadt und in einem Bogen über den Hohenzollernring bis zum Kölner Dom.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten im Einsatz, um für die Sicherheit auf der Veranstaltung zu sorgen. Schon morgens wurden zahlreiche Straßen abgesperrt. Karl Lauterbach (60, SPD) hat mit Regenbogen-Sonnenhut eine Ansprache gehalten. © Roberto Pfeil/dpa Die kunterbunte Feierei kommt am heutigen Sonntag zu ihrem Höhepunkt. © Roberto Pfeil/dpa Karl Lauterbach und Claudia Roth beim CSD in Köln Die CSD-Parade ist am späten Sonntagmittag auf dem Kölner Neumarkt angekommen. © TAG24/privat Das Motto der ColognePride, die anlässlich des Christopher Street Days stattfindet, lautet "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark". "Wir haben schon viel erreicht, aber wir sind noch nicht am Ziel", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Grüne) zum Start des Zugs. Im Kampf für gleiche Rechte und gegen Queer-Feindlichkeit gebe es noch viel zu tun. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60) appellierte an alle Besucherinnen und Besucher, wegen des schwül-heißen Wetters mit Temperaturen von über 30 Grad aufeinander Acht zu geben. LGBTQ Pride-Parade sorgt für Empörung: "Wir holen uns eure Kinder" Die Anwesenden sollten ausreichend trinken und sich möglichst viel im Schatten aufhalten, mahnte der mit Regenbogen-Hut und -Kette ausgestattete SPD-Politiker. Unter grauem Himmel laufen nach dem CSD-Zug am Neumarkt bereits die Aufräumarbeiten. © TAG24/privat Der Kölner CSD ist in Europa eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community. Größenmäßig kann in Deutschland nur der CSD in Berlin mithalten.

