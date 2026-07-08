Experten: Zahl der rechtsextremen Angriffe gegen Queer-Community in Hessen nimmt zu

Die Regenbogenfahne, wie hier beim diesjährigen Christopher Street Day in Köln, gilt als das zentrale Symbol der Queer-Community. © Thomas Banneyer/dpa

Mit Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und körperlichen Attacken gegen Angehörige der LGBTQ-Community sowie Störungen bei Veranstaltungen zum Christopher Street Day stellten sie "demokratische Errungenschaften gezielt infrage", teilte das Zentrum an der Universität Marburg mit.

Es fungiert als Koordinierungsstelle des "Beratungsnetzwerks Hessen - Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus".

Das Demokratiezentrum verwies auf die polizeiliche Kriminalstatistik von Hessen: "Wurden 2022 noch 33 queer-feindliche Straftaten registriert, waren es im vergangenen Jahr bereits 141 – mehr als eine Vervierfachung innerhalb von vier Jahren." Vermutet werde zudem eine erhebliche Dunkelziffer, da viele Betroffene Vorfälle aus Angst oder Scham nicht meldeten.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.