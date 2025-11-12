Homophobe Attacke in Worms, doch Passant geht dazwischen
Worms - Ein 31-jähriger Mann wurde erst homophon beleidigt und dann angegriffen, doch ein Zeuge zeigte Zivilcourage und griff ein!
Die Attacke ereignete sich bereits am Montag in der Innenstadt von Worms, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.
Demnach hielt sich das Opfer gegen 15.30 Uhr auf dem Wormser Marktplatz auf. Dort traten zwei unbekannte Männer an den 31-Jährigen heran und diffamierten ihn zunächst LGBTQ-feindlich.
"Kurz darauf wurde der Mann von einem der beiden Tatverdächtigen zu Boden gestoßen und sein Kopf auf den Asphalt gedrückt", fügte ein Polizeisprecher hinzu.
Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich ein Passant in das Geschehen ein und solidarisierte sich mit dem 31-Jährigen. Die beiden Täter ließen daraufhin von ihrem Opfer ab und flohen auf zwei Fahrrädern.
Der angegriffene Wormser erlitt durch die Attacke Schürfwunden am Kopf.
Angriff in der Innenstadt von Worms: Polizei sucht zwei Männer
Die alarmierte Polizei leitete noch am Montagnachmittag eine Fahndung nach den beiden Angreifern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an.
Zu den Tätern liegt diese Beschreibung vor:
- jeweils circa 40 Jahre alt
- jeweils dunkel gekleidet
- beide haben gebräunte Haut
Von einem der beiden Männer ist zudem bekannt, dass er dunkle Haare hat und bei der Attacke eine Mütze trug. Die Fahrräder, mit denen die beiden Täter flohen, seien "höchstwahrscheinlich E-Bikes in den Farben Schwarz und Blau" gewesen, hieß es weiter.
Hinweise nimmt die Polizei in Worms unter der Telefonnummer 062418520 entgegen.
