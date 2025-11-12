Homophobe Attacke in Worms, doch Passant geht dazwischen

Worms - Ein 31-jähriger Mann wurde erst homophon beleidigt und dann angegriffen, doch ein Zeuge zeigte Zivilcourage und griff ein!

Auf dem Wormser Marktplatz kam es am Montag zu einer homophoben Attacke, die beiden Täter flohen auf Fahrrädern. (Symbolfoto) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Die Attacke ereignete sich bereits am Montag in der Innenstadt von Worms, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.

Demnach hielt sich das Opfer gegen 15.30 Uhr auf dem Wormser Marktplatz auf. Dort traten zwei unbekannte Männer an den 31-Jährigen heran und diffamierten ihn zunächst LGBTQ-feindlich.

"Kurz darauf wurde der Mann von einem der beiden Tatverdächtigen zu Boden gestoßen und sein Kopf auf den Asphalt gedrückt", fügte ein Polizeisprecher hinzu.

Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich ein Passant in das Geschehen ein und solidarisierte sich mit dem 31-Jährigen. Die beiden Täter ließen daraufhin von ihrem Opfer ab und flohen auf zwei Fahrrädern.

Der angegriffene Wormser erlitt durch die Attacke Schürfwunden am Kopf.