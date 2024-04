Vorbereitungen für CSD in Sachsen-Anhalt laufen - Doch die Polizei sieht Probleme

Schönebeck - An diesem Samstag steht der erste von landesweit zehn Christopher Street Days an. In Schönebeck feiert die queere Community die Vielfalt und sich selbst. Die Polizei reagiert nach Übergriffen im vergangenen Jahr.

Der größte CSD findet seit jeher in Magdeburg statt. © Simon Kremer/dpa

So würden beispielsweise spezielle Kommunikationsteams für die Ausprägungen von Vielfalt sensibilisiert. Sie sollten besser mit den Personen kommunizieren können. "Das wird auch angenommen polizeiintern", sagte Merker.

Das größere Engagement der Polizei bei der Vorbereitung der CSDs in diesem Jahr nimmt auch Falko Jentsch wahr. Man habe gelernt. "Ich denke, wir werden sehr sichere CSDs haben."

Es sollten Orte sein, wo die queere Community ihr Lebensgefühl zeigen könne und man unter Gleichen sei. Erstmals in diesem Jahr gibt es in Sachsen-Anhalt zehn CSDs. Los geht es am Samstag (27. April) in Schönebeck. Bis zum 17. Oktober folgen Veranstaltungen unter anderem in Dessau-Roßlau (18. Mai), Salzwedel (1. Juni), Wernigerode (8. Juni), Magdeburg (24. August) und erstmals am 15. Juni in Köthen.

In Weißenfels hatten im August vergangenen Jahres mutmaßlich Rechtsextreme den ersten Christopher Street Day gestört. In Halle ermittelte der polizeiliche Staatsschutz nach einem angezeigten Angriff auf vier CSD-Teilnehmer im September.