Bewegendes Video geht viral: Mann von erstochener Lehrerin tanzt am Sarg

Stéphane Voirin, der Partner der Verstorbenen, begann nach der Zeremonie vor der Kirche in Biarritz zu tanzen. © GAIZKA IROZ / AFP

Agnès Lassalle wurde nur 53 Jahre alt. Die Lehrerin am Gymnasium in Saint-Jean-de-Luz wurde mitten im Unterricht von dem erst 16 Jahre alten Täter mit einem großen Küchenmesser angegriffen. Der Jugendliche versetzte ihr damit einen wuchtigen Stich in den Oberkörper.

Lassalle überlebte den Angriff nicht. Sie wurde am vergangenen Freitag beigesetzt. Wie das französische Nachrichtenportal Le Télégramme berichtet, nahmen an ihrer Beerdigung in Biarritz Hunderte von Menschen teil.

Am Ende der Zeremonie begann Lassalles Lebensgefährte, Stéphane Voirin, alleine auf dem Vorplatz der Kirche und vor dem Sarg zu tanzen.

Die rührende Geste war eine letzte Hommage an seine tanzbegeisterte Liebste!

Bald gesellten sich Verwandte des Professors und weitere Menschen zu ihm, die ebenfalls zu "Love" von Nat King Cole zu tanzen begannen.