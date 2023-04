Dating-Expertin erklärt, wieso eine offene Beziehung Deine Ehe retten kann

Schon länger ist Jana Hocking (38) von der Idee einer offenen Partnerschaft fasziniert. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana Hocking

In ihrer Kolumne für New Zealand Herald berichtet sie, dass sie via Instagram mit Nachrichten überhäuft wurde, als sie nach Erfahrungen mit offenen Beziehungen fragte.

Bei der Durchsicht der Profile ihrer Rückmeldungen stellte die Blondine fest, dass es sich hier nicht nur um Hippies, sondern um "Ärzte, Kosmetikerinnen oder sogar Lehrer" handelte.

Statt mit den Leuten zu chatten, entschloss sich die Mittdreißigerin, mit ihnen zu telefonieren, und erfuhr dabei, dass "offene Beziehung" kein einheitliches Modell ist, dafür jedoch bei Einhaltung bestimmter Regeln funktionieren kann. Diese seien laut Hocking feste Grenzen und klare Kommunikation.

Beispielsweise erzählte ihr eine Frau, die seit sieben Jahren eine heterosexuelle Beziehung führte, dass ihr Mann ihr nun erlaubt hätte, sich mit anderen Damen zu treffen.

Der Schritt, ihn nach sieben Jahren Partnerschaft darum zu bitten, sei schwergefallen, doch sie sei froh, das Gespräch gesucht zu haben, um die anhaltende Funkstille zu beenden.

Die Lady, offensichtlich bisexuell veranlagt, hätte es vermisst, ihre Anziehung auf Frauen wirken zu lassen, und hätte damit auch den Funken im Schlafzimmer von Mann und Frau wieder entzündet, wenn sie von ihren Treffen mit Frauen erzählte. Das Gebot der Stunde wäre: Sex sei erlaubt, allerdings keine romantischen Verabredungen. Dafür erzählt sie ihrem Partner, was sie bei Treffen mit anderen Frauen erlebt, und regt damit sowohl seine Fantasie als auch sein Verlangen wieder an.