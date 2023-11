Dating-Expertin hat Riesenstreit mit Narzisst: Dann bekommt sie 'ne Nachricht, die ihr Angst macht

Sydney - Jana Hocking (39) liebt ihr Single-Leben, stürzt sich auch mit knapp 40 Jahren ins Dating-Getümmel. Eigentlich ist die australische Liebes-Expertin eine regelrechte Frohnatur. Doch kürzlich fühlte sie sich mies, ihr Selbstwertgefühl sank, und sie nahm innerhalb von zwei Wochen fünf Kilogramm ab. Was war passiert?

Jana Hocking fühlte sich in ihrem Selbstgefühl extrem getroffen und nahm binnen zwei Wochen fünf Kilo ab, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mann kam. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana_Hocking

Hocking hatte mit einem Herren der Schöpfung angebandelt. Als sie einen heftigen Streit hatten, erhielt sie von ihm eine Nachricht, die ihr zu schaffen machte, schildert sie in ihrer Kolumne für Daily Mail.

"Du hast aus mir einen gefährlichen Feind gemacht", schrieb ihr der Typ, was der 39-Jährigen regelrecht Angst einjagte.

"Ich wusste sofort, dass er keinen Scherz machte", resümiert die Blondine und trat die Flucht an.

Sie buchte einen Flieger nach New York und öffnete sich ein paar Tage später unter Tränen ihrer Therapeutin. Diese redete mit ihr offen darüber, wie sie in so eine toxische Beziehung geraten konnte.

Aus Erfahrung weiß Jana Hocking nun, dass man Gefühle selbst in so einem Fall nicht einfach abstellen kann, man also durchaus einerseits Angst haben, andererseits Liebe/Verliebtheit für die Person empfinden kann.