Dating-Expertin legt Mythos über Penis-Größe zu den Akten

Immerhin 76 Prozent stimmten mit "Ja", was die Blondine zum Anlass nahm, über das männliche Glied zu fachsimpeln.

"Allein der Gedanke daran, ließ mich die Schenkel zusammenkneifen", schrieb Hocking und erinnerte sich an ihre Begegnungen mit übergroßen Genitalen.

Das Geständnis ließ die Australierin jedoch eher kalt, wie sie in ihrer Kolumne für Daily Mail verriet.

Ausgangspunkt war der Kommentar eines Internet-Users zur Kategorie "saucy secret", in der schlüpfrige Geheimnisse enthüllt werden und er sich als "stolzer Besitzer von einem großen" Penis outete.

Auch wenn man bei Sex and the City" das Gefühl bekommt, dass Frauen unbedingt einen großen Penis begehren, ist dem nicht immer so. (Archivbild) © Daniel Deme/EPA/dpa

"Männer scheinen zu vergessen, dass ein großer Schw*** jede Menge Vorbereitung erfordert. Für den Anfang brauchen wir Gleitmittel, dann gilt es Reibung zu behandeln und lasst mich gar nicht erst mit "Scheuern" anfangen", benennt sie, was sie an einem großen Gemächt eher stört.

Sie empfand das Liebesspiel mit einem riesigen Lörres nicht als "weltbewegendes und vergnügliches" Erlebnis wie es Samantha Jones der Damenwelt in "Sex an the City" weißzumachen schien.

Stattdessen hielt die 39 Jahre alte Frau ein Plädoyer für den Durchschnitts-Penis.

"Also für alle Männer da draußen, die sich Sorgen machen, dass sie nicht genug untenrum eingepackt haben, entspannt Euch". [...] Wir wollen schöne normale Größen" verriet Dauer-Single Hocking.

Sie gab den Herren der Schöpfung noch einen Tipp, was Frauen wirklich gefällt.

"Was uns wirklich interessiert ist, ob Du weißt, wie Du ihn benutzt. Und Sauberkeit natürlich", riet sie zu gründlicher Penis-Reinigung und verglich zudem den Penis-Geschmack der Damen mit dem der Männer in Sachen Brüste, wo auch nicht jedem ein überbordendes Dekolleté besser gefällt als eine handliche oder wohlgeformte Oberweite.