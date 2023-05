Dating-Expertin plaudert aus, wie Urlaub mit frisch geschiedenem Mann zum Reinfall wurde

Jana Hockings (38) Kurztrip mit einem frisch geschiedenen Mann verwandelte sich vom Date in eine Therapiestunde. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana Hocking

Die Mittdreißigerin schätzt an Geschiedenen, dass sie nicht zur Generation Tinder gehören und simpel per SMS um Dates bitten, oft auch aus Fehlern in der letzten Ehe lernen möchten.

Kurzerhand entschloss sie sich nach zwei gelungenen Verabredungen mit einem Single-Mann zu einem Kurz-Trip, schilderte sie selbst via News.com.au.

Beim Kaffeetrinken und Cocktailschlürfen hatten die Funken gesprüht, die Blondine und er hatten schließlich ein schönes Hotel mit Weingut gebucht.

Als sie den Herrn der Schöpfung vor Ort erblickte, sah er offenbar verdammt gut aus und schindete bei ihr Eindruck, als er ihre Hand ergriff, was Hocking als "Akt der Zuneigung" deutete.

Das Abendessen verlief traumhaft, dann wurde zur Weinprobe übergegangen, wo der Kerl gefühlsduselig wurde.

"Lasst Euch das eine Lehre sein: Geht nicht zu einer Weinprobe, wenn Ihr mentalen Ballast mit Euch rumschleppt", stellt die Dating-Fachfrau klar.