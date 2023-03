Dating-Expertin verrät: Frauen fahren auf bestimmtes Wort ab, das sie selbst verstört

Für Jana Hocking (38) ist ein bestimmtes Wort im Schlafzimmer der Abtörner, doch sie weiß, dass andere Frauen das nicht so sehen. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana_Hocking

Die Australierin berichtet im New Zealand Herald von einem Stelldichein mit einem Kerl, bei dem ihr der Mann tief in die Augen blickte und sagte: "Call me daddy!" ("Nenn mich Papa").

Ihren entsetzten Blick versuchte der Kerl sogleich zu entschärfen. "Ich mache nur Witze", so der Typ, aber dem war nicht so, wusste Hocking.

Für sie selbst ist die Sache ganz einfach. Als sie zuletzt jemanden Papa nannte, war sie drei Jahre alt und meinte buchstäblich ihren Erzeuger. Ein solcher - noch dazu verniedlichender - Terminus gehört für sie nicht einmal in die Nähe des Schlafzimmers.

Der Dating-Expertin ist allerdings bewusst, dass diese Meinung nicht alle Damen teilen und es zum Beispiel auch einen erfolgreichen Podcast gebe, der "Call her Daddy" heiße und darin würde die Gastgeberin ganz treffend über Sex plaudern.

Daher hat sich die Mittdreißigerin in ihrem Bekanntenkreis umgehört.