Dating-Expertin verrät, welches Kleidungsstück bei Männern sie richtig antörnt

Sydney - Es muss nicht immer der maßgeschneiderte Anzug sein! Als Dating-Expertin Jana Hocking (39) kürzlich ein Selfie von ihrem Schwarm erhielt, wurde ihr klar, welches Kleidungsstück sie bei Männern besonders attraktiv findet. Die Mittdreißigerin verriet das Klamotten-Geheimnis in ihrer Kolumne für die Daily Mail .

Männer fänden es schließlich auch schön, wenn Frauen ihr Dekolleté in Szene setzen.

Sie schäme sich "ein bisschen für die Antwort", schreibt die Australierin, kommt aber sogleich zum Punkt. Auf diese Weise käme "das Paket des Mannes am besten zur Geltung", werde der Penis betont.

Die 39-Jährige findet, dass die Sporthose in dieser Farbe "alle Frauen geil mache", wie sie beispielsweise auf TikTok festgestellt habe.

Wenn Herren der Schöpfung graue Jogginghosen tragen, macht das Jana Hocking (und andere Frauen) wuschig, weil so das Gemächt betont wird. (Symbolbild) © 123RF /alekseyliss

Kleider machen also Leute, anscheinend auch beim Dating. Die Kolumnistin hat jedoch noch drei weitere Dinge auf Lager, die die Damenwelt wuschig machen können. So fand die Blondine es sehr anziehend, als ein Mann dienstliche Anrufe im Auto entgegennahm und in herrischem Tonfall Anweisungen verteilte.

Da es dafür sogar eine eigene Instagram-Seite gäbe, seien auch Männer interessant, die im Zug ein Buch lesen würden.

Der Anblick von Herren der Schöpfung, die sich in der Bahn in ein Buch vertiefen, sei ebenso attraktiv, meint die Dating-Expertin.

Schließlich erinnert sie an das Höhlenmenschen-Syndrom.

Einen Hauch von Körpergeruch können Frauen sehr erregend finden. Vermutlich sei dieser unwiderstehlich, wenn er durch Sport, der in einer grauen Trainingshose ausgeübt wurde, entstanden sei.