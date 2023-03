Sie wiegt 140 Kilo, er nur 58: Die Liebe dieses Paares beschäftigt das Netz

Neben koreanischen Werten, seien es vor allen Dingen "die Medien", die gemischt-schweren Paaren Steine in den Weg legen, schildert Brandon sein Leid.

Doch am Anfang ihrer Beziehung wurde besonders Brandon, der aus einer koreanischen Familie stammt, mit unsäglichen Vorbehalten konfrontiert. Für den jungen Mann ist es die erste gemischt-schwere Beziehung. Er beklagt: "Koreanische Schönheitsstandards sind nicht offen für Vielfalt!"

"Mixed Weight" - gemischt-schwer, so beschreiben sich Liza Thomas (25) und Brandon Gim (26). Und das aus gutem Grund, denn während er 58 Kilo auf die Waage bringt, ist sie etwas fülliger.

Werben um Akzeptanz in Gesellschaft und Medien: Brandon und Liza. © Montage: Instagram/oliverdalston

Liza pflichtet ihrem Liebsten bei: "Paare wie uns sieht man nicht in Filmen oder in der Öffentlichkeit, also ist es leider wohl ganz normal, dass die Leute uns anstarren."

"Wir verstehen, dass es ungewöhnlich ist, einen dürren Mann mit einem kräftigen Mädchen zu sehen. Ganz zu schweigen von den verschiedenen ethnischen Hintergründen", sagt sie.

"Die Gesellschaft", sagt sie, sei eben "noch nicht bereit für Pärchen wie uns". Doch: "Das ändert sich langsam aber sicher auch wegen der sozialen Medien", erhofft sich die junge Köchin.

Mittlerweile kann sie mit den Blicken der Menschen umgehen, hat sich ein "dickes Fell angeeignet", wie sie sagt und ist glücklich ihre Liebe zu Brandon zu zeigen. "Ich bin mit der Person zusammen, die ich liebe, also macht es mir nichts mehr aus."

Auch Hass im Netz macht der selbstbewussten jungen Frau nichts mehr aus. "Manchmal gibt es fiese Kommentare von Internet-Trollen, die mir unterstellen, ich würde das Bett kaputt machen, aber ich ignoriere sie einfach", erzählt sie lächelnd.

Trotz gewisser Unterschiede haben sich Liza und Brandon gefunden und nur das zählt, machen die beiden klar.