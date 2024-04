Perfektes Gäste-Outfit: DAS solltet Ihr NIEMALS bei einer Hochzeit tragen!

London (Großbritannien) - Ihr habt eine Einladung zur Hochzeit bekommen, freut Euch zunächst auch darüber, doch schon im nächsten Augenblick stellt sich unweigerlich die Frage: Was ziehe ich bloß an? Antworten darauf hat der berühmte britische Hochzeitsplaner Johnny Roxburgh. Er kennt die Geheimnisse eines perfekten Gästeoutfits.

Damit der Stoff schmeichelhafter fällt, empfiehlt er außerdem, von einem guten Schneider kleine Gewichte in den Saum eines Kleides oder Rocks einnähen zu lassen. Das verringere zudem das Risiko, dass der Wind den Rock hochhebt ...

Gegenüber Daily Mail hat Johnny Roxburgh, der Hochzeiten für Reiche und Prominente organisiert, erklärt, worauf es für Gäste in puncto Kleidung ankommt und was man etwa bei Hüten und Handtaschen beachten sollte. Außerdem verriet der Modeberater einen Trick, der jedes Kleid schmeichelhafter macht.

Die gute Nachricht vorweg: Ganz so streng, wie sie früher einmal waren, sind die Moderegeln bei Hochzeiten heute nicht mehr. Trotzdem gilt es einiges zu beachten, damit man nicht ins modische Fettnäpfchen tritt.

Die Tasche sollte möglichst klein und stilvoll sein sowie zum Outfit passen. © 123rf.com/isn5000

Ärmel: Drapierte Ärmel sind elegant, doch der überschüssige Stoff kann schnell im Essen landen, wenn etwa Schüsseln oder Servierplatten am Tisch herumgereicht werden. Unpraktisch!

Hut: Während der Trauung einen großen Hut zu tragen, davon rät Roxburgh ab, denn er könnte anderen Gästen die Sicht auf das Brautpaar versperren. Auch riesiger Federschmuck am Kopf sei nicht unbedingt ideal: Wer will beim Umarmen schon eine Straußenfeder in der Nase haben?

Perfekt sei schräg getragener, nicht zu großer Kopfschmuck. Wer dennoch auf einen üppigen Hut nicht verzichten will, müsse akzeptieren, während der Zeremonie hinten zu sitzen.

Diadem: No-Go, wenn die Hochzeit am Nachmittag stattfindet - es sei denn, Ihr seid "echte Könige", erklärt Roxburgh. Am Abend ist ein Diadem dagegen in Ordnung.

Tipp: stattdessen ein dezentes, glitzerndes Stirnband tragen oder Kopfschmuck mit sogenanntem Vogelkäfigschleier. Natürlich gilt auch in diesem Fall: Es muss zum Rest des Outfits passen.