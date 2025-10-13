4,8 Millionen Euro Gewinn im Südwesten: Lotto sucht Glückspilz

Mannheim - Ein Glückspilz aus Mannheim hat allen Grund zum Jubeln: Er oder sie hat mehr als 4,8 Millionen Euro im Lotto gewonnen.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis darf sich jemand freuen. (Symbolfoto) © Inga Kjer/dpa

Der Gewinner oder die Gewinnerin habe alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig getippt, teilte Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mit.

Wer bei der Ziehung am Samstag mitgespielt hat, sollte also einen Blick auf sein Los werfen.