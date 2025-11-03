Bereits 20. Millionengewinn im Südwesten: Lotto sucht Glückspilz aus Kreis Heilbronn

Heilbronn - Ein Tipper aus Baden-Württemberg hat einen Millionengewinn beim Lotto abgeräumt.

Der Glückspilz setzte auf seinem Schein die richtigen Kreuze. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Mehr als 1,6 Millionen Euro erhält der noch unbekannte Spieler, der den Tippschein im Landkreis Heilbronn abgegeben hat, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Der Tipper setzte auf seinem Schein das Kreuz zum Spiel 77.

Die Ziffernfolge 1464018 stimmte genau mit der Gewinnzahl am Samstagabend überein.