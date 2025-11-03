Bereits 20. Millionengewinn im Südwesten: Lotto sucht Glückspilz aus Kreis Heilbronn

Schon der 20. Millionengewinn dieses Jahres in Baden-Württemberg: Mit der richtigen Ziffernfolge beim Spiel 77 räumt ein Tipper groß ab.

Von Klaas Seißer

Heilbronn - Ein Tipper aus Baden-Württemberg hat einen Millionengewinn beim Lotto abgeräumt.

Der Glückspilz setzte auf seinem Schein die richtigen Kreuze. (Symbolbild)  © Inga Kjer/dpa

Mehr als 1,6 Millionen Euro erhält der noch unbekannte Spieler, der den Tippschein im Landkreis Heilbronn abgegeben hat, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Der Tipper setzte auf seinem Schein das Kreuz zum Spiel 77.

Die Ziffernfolge 1464018 stimmte genau mit der Gewinnzahl am Samstagabend überein.

Es ist bereits der 20. Millionengewinn, der dieses Jahr in den Südwesten ging. Der Gewinn ist steuerfrei und wird auf einen Schlag ausbezahlt.

