Lottozahlen heute Mittwoch, 22.10.2025: Aktuelle Gewinnzahlen

Welche Kugeln sind bei der Lotto -Ziehung am Mittwoch gefallen? Wurde der Jackpot geknackt? Ob Du 6 Richtige hast und Dir Deine Träume erfüllen kannst oder Dir Deine Zahlen beim Lotto am Mittwoch leider kein Glück gebracht haben, erfährst Du hier. Wir haben für Dich die aktuellen Gewinnzahlen für Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6.

Die Ziehung der Gewinnzahlen des Mittwochslottos erfolgt immer um 18:25 Uhr. Gehörst Du zu den glücklichen Gewinnern? TAG24 drückt Dir die Daumen!

Du willst beim nächsten Spiel mitmachen, aber bist Dir unsicher, welche Zahlen Du tippen sollst?

Der TAG24 Lottozahlen-Generator nimmt Dir die Entscheidung ab und liefert Dir sechs zufällig generierte Zahlen für das nächste Lotto-Spiel. So kannst Du sicherstellen, dass Du mit frischen, unvoreingenommenen Zahlen ins Rennen gehst. Einfach klicken, und schon bekommst Du individuelle Zahlen.

Viel Erfolg!