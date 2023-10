Dank glücklichem Zufall: Lottospieler räumen Mega-Jackpot ab

Über stolze 22,5 Millionen Euro durften sich zwei Tipper aus Hessen und Niedersachsen nach der Lottoziehung am vergangenen Samstag je freuen. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Er habe bei der Ziehung am Samstag die sechs Richtigen im Spiel "6 aus 49" getippt, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mit. Insgesamt waren 45 Millionen Euro im Jackpot, den sich der Hesse mit einem weiteren Gewinner aus Niedersachsen teilen muss.

Die beiden neuen Lottomillionäre konnten den Jackpot ohne die sonst erforderliche Superzahl knacken, weil der auf seine Höchstgrenze angewachsene Jackpot laut den Regularien ausgeschüttet werden musste und niemand sechs Richtige plus Superzahl getippt hatte.

Der Spieler aus dem Rhein-Main-Gebiet ist der 17. hessische Millionengewinner in diesem Jahr.