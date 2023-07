Glückliches Sachsen! Drei Lotto-Millionäre im ersten Halbjahr 2023

Leipzig - Wer beim Lottospielen hohe Gewinne erzielen möchte, sollte wohl einen Umzug nach Sachsen in Erwägung ziehen.

Der dritte im Bunde war ein Vogtländer, der im Mai am Spiel 77 teilnahm und damit eine stolze Summe von 2,1 Millionen Euro abräumte.

Wie die Lottogesellschaft am Montag berichtete, gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres ganze 21 Großgewinne mit Ausschüttungen von über 50.000 Euro.

Auch im Eurojackpot waren die Leipziger besonders erfolgreich, sodass sowohl im März als auch Juni Großgewinne von bis zu 379.000 Euro in die Messestadt wanderten. In Chemnitz gab es in der europaweiten Lotterie ebenfalls einen Glückspilz.