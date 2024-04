Lotto-Glück in Bautzen: Riesen-Gewinn beim Eurojackpot abgestaubt!

In Bautzen ist ein Lottospieler um knapp 620.000 Euro reicher! (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

In der Ziehung am vergangenen Freitag gewann der oder die Glückliche stolze 619.767,80 Euro, verkündete Sachsenlotto am Montag.

Mit der Zahlenkombination 3, 18, 23, 29, 47 sowie der Eurozahl 12 gelang dabei ein wahrer Glücksgriff.

Laut Mitteilung hatte der Gewinner nämlich einen Spielschein für acht Ziehungen eingereicht: Die am Freitag war gleichzeitig seine achte und letzte Teilnahme.

Hätte er noch die 5 als weitere Eurozahl gehabt, wäre sogar der Jackpot geknackt worden. So teilt sich der Unbekannte aus Bautzen seinen Gewinn mit zwei weiteren Mitspielern.