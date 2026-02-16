Drei Silvester-Lottomillionäre aus dem Land weiter gesucht

Stuttgart - Drei Glückspilze werden nach den Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg gesucht - ihr Millionengewinn steht noch aus.

Drei Gewinner im Südwesten sind noch unbekannt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern, ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen", so der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg.

Die Lose seien im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft worden.

Im vergangenen Jahr haben im Südwesten so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt seien Gewinne von rund 542,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, hieß es in der Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg.