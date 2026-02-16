Drei Silvester-Lottomillionäre aus dem Land weiter gesucht
Von Daniel Wieland
Stuttgart - Drei Glückspilze werden nach den Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg gesucht - ihr Millionengewinn steht noch aus.
"Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern, ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen", so der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg.
Die Lose seien im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft worden.
Im vergangenen Jahr haben im Südwesten so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt seien Gewinne von rund 542,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, hieß es in der Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg.
Inklusive der Gewinner der Silvestermillion durften sich 44 Menschen im Jahr 2025 über ihren siebenstelligen Gewinn freuen. Der höchste Betrag ging mit 120 Millionen an einen Mann aus dem Hohenlohekreis.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa