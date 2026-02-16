Drei Silvester-Lottomillionäre aus dem Land weiter gesucht

Drei Lottoscheine aus dem Südwesten machen ihre Besitzer zu Millionären – aber niemand meldet sich. Liegt einer der Gewinne noch im Portemonnaie?

Von Daniel Wieland

Stuttgart - Drei Glückspilze werden nach den Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg gesucht - ihr Millionengewinn steht noch aus.

Drei Gewinner im Südwesten sind noch unbekannt. (Symbolfoto)
Drei Gewinner im Südwesten sind noch unbekannt. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern, ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen", so der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg.

Die Lose seien im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft worden.

Im vergangenen Jahr haben im Südwesten so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt seien Gewinne von rund 542,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, hieß es in der Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg.

Inklusive der Gewinner der Silvestermillion durften sich 44 Menschen im Jahr 2025 über ihren siebenstelligen Gewinn freuen. Der höchste Betrag ging mit 120 Millionen an einen Mann aus dem Hohenlohekreis.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

