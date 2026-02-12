Sechs Richtige: Millionen-Gewinn bei Lotto geht nach Hessen

Wiesbaden - Eine Lotto-Spielerin aus dem Hochtaunuskreis hat bei der Lotterie 6aus49 am Mittwoch rund 1,2 Millionen Euro gewonnen.

Eine Frau aus Hessen hat in der Lotterie 6aus49 einen Millionen-Gewinn gemacht: Sie hatte die sprichwörtlichen "sechs Richtigen" getippt. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Sie sei damit die zweite hessische Lotto-Millionärin des Jahres, teilte die Lotto Hessen GmbH mit.

Der Gewinn in Höhe von genau 1.218.285,40 Euro werde der Hessin schon in wenigen Tagen auf ihr Konto überwiesen, da sie ihren Schein über die Kundenkarte abgegeben habe, hieß es.

Die Frau tippte demnach als einzige in der zweiten Gewinnklasse die Gewinnzahlen 8, 9, 18, 20, 37 und 40 korrekt. Zum Sprung in die erste Gewinnklasse fehlte ihr den Angaben zufolge lediglich die passende Superzahl 3.

Der Lotto-Jackpot blieb somit deutschlandweit unangetastet. Er steigt laut Lotto Hessen bis zur nächsten Ziehung am Samstag auf rund 14 Millionen Euro an.