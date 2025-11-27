Erneut darf ein Lotto-Glückspilz aus Südwesten jubeln: Bereits 25. Millionengewinn!

Lörrach - Lotto-Glückspilz gesucht: Wieder geht ein Millionengewinn nach Baden-Württemberg .

Über zwei Dutzend Lotto-Spieler aus dem Südwesten tippten in diesem Jahr goldrichtig. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein Tipper aus dem Kreis Lörrach hat beim Lotto circa 1,2 Millionen Euro gewonnen.

Damit ist es im Südwesten bereits der sechste Millionengewinn in diesem Monat – und der 25. in diesem Jahr, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte.

Bei der Ziehung am Mittwoch konnte der oder die Glückliche im Spiel 6aus49 alle Gewinnzahlen korrekt treffen und so in der Gewinnklasse 2 abräumen.

Weitere Gewinne kamen durch Glück in der Gewinnklasse 4 dazu. Insgesamt beträgt der Gewinn 1.235.071,00 Euro.