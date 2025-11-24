Jeweils mehr als 6,7 Millionen Euro: Lotto sucht nach drei Gewinnern aus Bayern!

München - In Bayern darf Lotto einige Millionen an Spieler verteilen. Speziell ist man auf der Suche nach drei ganz besonderen Gewinnern.

Wer den aktuellen Spielschein mit den Nummern 15, 24, 30, 45, 50 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 6 zu Hause hat, kann schon mal einen besonders langen Weihnachtsurlaub planen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Freitag haben gleich fünf Personen bei der Eurojackpot-Lotterie abgesahnt.

Insgesamt standen ganz oben auf der Siegestreppe 33 Millionen Euro bereit. Dazu musste man allerdings die Zahlen 15, 24, 30, 45, 50 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 6 auf seinem Schein haben.

Und genau das haben zum einen zwei Spieler aus Baden-Württemberg. Zum anderen aber auch drei weitere Spieler aus Bayern.

Somit können jetzt fünf Glückliche mit 6.738.975,20 Euro auf dem Konto ihr Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten noch einmal in aller Ruhe überdenken. Allerdings sollte man seinen Spielschein finden, ehe man den Chef zum persönlichen Gespräch bittet.

Die drei Gewinner, die ihre Scheine in Schwaben, Oberfranken und Mittelfranken aufgegeben haben, haben sich bislang noch nicht gemeldet, teilte Lotto Bayern am Montag mit. Vielleicht also mal schnell die Jackentaschen durchforsten.